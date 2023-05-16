Двое жителей Заречного избили знакомого во время ссоры из-за женщины

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Подробности случившегося рассказали в пресс-службе СУ СК по Пензенской области. По информации ведомства, вечером 7 апреля трое мужчин и женщина распивали спиртное в квартире на проспекте Мира в городе Заречном. В какой-то момент, между мужчинами началась ссора из-за дамы, причем двое участников конфликта объединились против третьего и начали его поочередно бить по голове.

Когда пострадавший перестал сопротивляться, соперники решили вынести его из квартиры, но столкнулись в подъезде с полицейскими, который на место вызвали бдительные соседи. 59-летний потерпевший в конце апреля скончался в больнице от полученных травм.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Им предъявлено обвинение. Один из них по решению суда заключен под стражу, второй находится под домашним арестом.

Расследование уголовного дела продолжается.

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