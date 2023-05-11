Двое пьяных пензенцев избили 23-летнюю посетительницу бара

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Сегодня ночью экипаж Росгвардии, патрулирующий городские улицы, получил информацию, что в одном из баров на улице Московской, произошло какое-то ЧП. Правоохранители сразу же направились туда.

На месте выяснилось, что двое посетителей, 1990 и 1999 годов рождения, после употребления алкоголя захотели провести время в компании девушки, находившейся в том же заведении. Однако ей их общество не пришлось по вкусу, поэтому она тактично проигнорировала их попытки заговорить с ней.

Тогда дебоширы решили подкараулить ее у выхода. Девушка не успела принять меры и получила несколько ударов по лицу. Происходящее заметили сотрудники бара, которые и вызвали на место росгвардейцев.

Задержанных передали сотрудникам полиции. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.