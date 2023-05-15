Пензенец сжег гараж бывшей возлюбленной за то, что она вступила в связь с его сыном

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Октябрьского района 1976 года. Некоторое время назад мужчина проживал с местной жительницей 1971 года рождения.

В гости к ним иногда приходил и его сын. Спустя некоторое время мужчина узнал, что благоверная изменяет ему с юношей, и вернулся домой к матери.

Спустя некоторое время, однажды вечером, будучи под градусом, пензенец вспомнил былую обиду и решил отомстить. Придя к гаражу, принадлежащему бывшей сожительнице, тот поджог сухую траву рядом с ним. Пламя быстро перекинулось на здание и уничтожило его. Общая сумма ущерба составила около 286 тысяч рублей.

Свою вину мужчина отрицать не стал и заявил, что пошел на поджог из ревности. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.