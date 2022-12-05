Новогодние спектакли 2022-2023 в Пензе: афиша, билеты, расписание

Спектакль «Одиноким предоставляется… крыша» (фото пресс-службы областного драматического театра)

В этом году в нашем регионе решили отказаться от массовых народных гуляний на Новый год. Однако это вовсе не означает, что все праздники вам придется провести, сидя дома у телевизора. Приятной альтернативой этому может стать посещение театра. Ранее мы уже публиковали афишу новогодних представлений для самых маленьких. Настало время рассказать о спектаклях, на которые можно будет сходить вдвоем с супругой или супругом или вместе со старшими детьми.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

19 и 20 декабря на большой сцене театра покажут балет «Щелкунчик» - бессмертную классику Петра Чайковского.

Это история, действие которой также разворачивается в канун зимнего праздника (в оригинале сказки – в Рождество), расскажет о юной девочке, получившей в подарок куклу-щелкунчика. Только вот игрушка оказывается не совсем обычной, а самым настоящим принцем, который просит героиню помочь ему в сражении против жестокого Мышиного короля.

Начало – в 19:00. Стоимость билетов – 800-1800 рублей.

28, 29, 30 декабря в 18:30, а также 31 декабря в 17:00 на малой сцене зрители смогут увидеть водевиль «Мужчина к празднику». Героинями спектакля являются немолодая женщина и ее старушка-мать, одиноко проживающие в маленькой квартирке. И как-то раз, зимним вечером, в их дверь постучался неизвестный мужчина…

Стоимость билетов – от 400 рублей.

4 и 5 января театралов приглашают на спектакль «Одиноким предоставляется… крыша» - детективную пьесу о нескольких совершенно разных героях, волей случая застрявших на крыше многоэтажки.

Билеты на все спектакли можно купить в кассе учреждения.

Новость дополняется.

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