Новогодние представления для детей 2022-2023 в Пензе: афиша, билеты, расписание

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До главного зимнего праздника остается не так уж и много, и потому важно уже сейчас задуматься не только о новогоднем меню и подарках, но и культурном досуге. Посещение спектакля – это отличный способ провести время с детьми. Совместный просмотр сказки оставит у ребят яркие воспоминания о зимних каникулах, а взрослым подарит немного веры в волшебство. Мы собрали для вас всю информацию о новогодних представлениях детей 2022-2023 в Пензе.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

В Пензенском областном драматическом театре на большой сцене в этом году покажут «Дюймовочку» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Сюжет спектакля расскажет историю волшебной девочки, появившейся на свет из цветочного бутона. Пройдя немало испытаний, героиня все же найдет свое счастье.

Перед каждым показом спектакля детишек с Новым годом поздравит Дедушка Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи. Представление состоится прямо в зрительном зале.

Расписание спектаклей:

24, 25, 28, 29, 30 декабря – в 10:00 и 13:00;

31 декабря – в 10:00;

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января – в 10:00 и 13:00.

Стоимость билетов – от 200-300 рублей (в зависимости от дня показа). Приобрести их можно в кассе учреждения, а также на его официальном сайте.

КУКОЛЬНЫЙ ДОМ

Учреждение покажет юным зрителям новогоднюю интермедию «Царевна Несмеяна и Кощей», а также спектакль «Котенок по имени Гав».

Расписание спектаклей: с 20 по 30 декабря – каждый день в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00.

Стоимость билетов – 450 рублей. Приобрести их можно в кассе учреждения.

ГАУК «ПЕНЗАКОНЦЕРТ»

Юные жители Пензы, а также их родители смогут стать участниками большого хоровода, который пройдет в Органном зале учреждения, а также посмотреть музыкальный спектакль «Жар-птица» в большом зале филармонии.

Расписание представлений: с 23 декабря по 7 января – каждый день в 10:30, 13:00 и 15:30.

Стоимость билетов – 350 рублей. Купить их можно в кассе учреждения.

Новость дополняется.

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