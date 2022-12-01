Где купить елку в Пензе: администрация города опубликовала адреса торговых точек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Как мы сообщали ранее, всего в этом году в городе будут работать 78 точек по продаже новогодних деревьев. Все они расположены рядом с жилыми домами.
Точные адреса елочных базаров на своем сайте опубликовала городская администрация. Купить елку в этом году в Пензе можно будет рядом со следующими домами:
- № 93 на улице Калинина;
- № 3 на улице Красной;
- № 1 на улице Ленинградской;
- на перекрестке улиц Пушкина и Бекешской;
- № 8 на улице Бийской;
- № 21 на улице Кижеватова;
- № 18 на улице Воронова;
- № 11 на улице Лобачевского;
- № 6, 43 на улице Мира;
- № 7 на улице Экспериментальной;
- № 17, 24, 95, 99, 109, 126 на проспекте Победы;
- № 139, 152Б на улице Аустрина;
- № 32, 36 на улице Лядова;
- № 166 на улице Суворова;
- № 1а, 2, 8, 37, 39 на улице Карпинского;
- на перекрестке улиц Максима Горького и Урицкого;
- № 7А и 25 на улице 8 Марта;
- № 70б на улице Островского;
- № 109 на улице Ладожской;
- № 10 на улице Кулакова;
- № 13, 25, 55 на улице Клары Цеткин;
- № 40, 67, 97, 170 на проспекте Строителей;
- № 93А на улице Чаадаева;
- № 92 на улице Терновского;
- №15, 43а на улице Пушкина;
- № 8, 10, 42, 53а на улице Луначарского;
- №7 на улице Герцена;
- на перекрестке улиц Бакунина и Ставского;
- № 27, 41 на улице Рахманинова;
- № 6, 10в на улице Терешковой;
- №16 на улице Токарной;
- № 9а, 15, 26, 31, 47 на улице Антонова;
- № 12, 18а на улице Ново-Казанской;
- № 13 на улице Бородина;
- № 154а на улице Строителей;
- № 148 на улице Ивановской;
- № 115 на улице Новоселов;
- № 28 на улице Гагарина;
- №67 на улице Измайлова;
- №3 на улице Циолковского;
- № 35 на улице Коммунистической;
- № 4 на улице Шмидта;
- № 8 на улице Пархоменко;
- № 6а на улице Конструкторской;
- № 15 на улице Тепличной.
Стоимость деревьев в этом году – от 400 рублей за метр.