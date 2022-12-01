Где купить елку в Пензе: администрация города опубликовала адреса торговых точек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как мы сообщали ранее, всего в этом году в городе будут работать 78 точек по продаже новогодних деревьев. Все они расположены рядом с жилыми домами.

Точные адреса елочных базаров на своем сайте опубликовала городская администрация. Купить елку в этом году в Пензе можно будет рядом со следующими домами:

- № 93 на улице Калинина;

- № 3 на улице Красной;

- № 1 на улице Ленинградской;

- на перекрестке улиц Пушкина и Бекешской;

- № 8 на улице Бийской;

- № 21 на улице Кижеватова;

- № 18 на улице Воронова;

- № 11 на улице Лобачевского;

- № 6, 43 на улице Мира;

- № 7 на улице Экспериментальной;

- № 17, 24, 95, 99, 109, 126 на проспекте Победы;

- № 139, 152Б на улице Аустрина;

- № 32, 36 на улице Лядова;

- № 166 на улице Суворова;

- № 1а, 2, 8, 37, 39 на улице Карпинского;

- на перекрестке улиц Максима Горького и Урицкого;

- № 7А и 25 на улице 8 Марта;

- № 70б на улице Островского;

- № 109 на улице Ладожской;

- № 10 на улице Кулакова;

- № 13, 25, 55 на улице Клары Цеткин;

- № 40, 67, 97, 170 на проспекте Строителей;

- № 93А на улице Чаадаева;

- № 92 на улице Терновского;

- №15, 43а на улице Пушкина;

- № 8, 10, 42, 53а на улице Луначарского;

- №7 на улице Герцена;

- на перекрестке улиц Бакунина и Ставского;

- № 27, 41 на улице Рахманинова;

- № 6, 10в на улице Терешковой;

- №16 на улице Токарной;

- № 9а, 15, 26, 31, 47 на улице Антонова;

- № 12, 18а на улице Ново-Казанской;

- № 13 на улице Бородина;

- № 154а на улице Строителей;

- № 148 на улице Ивановской;

- № 115 на улице Новоселов;

- № 28 на улице Гагарина;

- №67 на улице Измайлова;

- №3 на улице Циолковского;

- № 35 на улице Коммунистической;

- № 4 на улице Шмидта;

- № 8 на улице Пархоменко;

- № 6а на улице Конструкторской;

- № 15 на улице Тепличной.

Стоимость деревьев в этом году – от 400 рублей за метр.