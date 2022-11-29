Елочные базары в Пензе откроются на следующей неделе

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Размещать базары начнут уже на этой неделе, однако продажа елок стартует 10 декабря. В этом году пензенцы смогут купить сосны по цене от 400 рублей за метр.

Согласно требованиям городской администрации, елочные базары должны быть ограждены. На площадке для торговли необходимо установить освещение, а также вывески с режимом работы и ценами. Помимо этого, продавцы должны будут иметь на руках документы, подтверждающие, что елки отпущены лесничеством, а также договор на пользование контейнерной площадкой.

Владельцам торговых точек напоминают о необходимости соблюдения чистоты и порядка на своих площадках. 31 декабря до 18:00 территория елочного базара должна быть полностью убрана.

Администрация города просит пензенцев покупать новогодние деревья только на легальных елочных базарах.