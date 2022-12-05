Миллионерша из сельсовета. Пензенский депутат от КПРФ снова разбогатела

Зачастую внимание общества в период публикации деклараций приковано исключительно к чиновникам. Люди вполне обоснованно хотят знать, как поменялись доходы власть имущих, правда, не особо обращая внимание на благосостояние депутатов различных уровней.

Между тем, в их декларациях можно также найти много чего интересного. С учетом того, что в прошлом году редакция «КП» детально изучила декларацию депутата собрания представителей Пензенского района Юлианы Котовой, мы еще раз посмотрели сведения о ее доходах и имуществе.

Скажем прямо – в очередной раз удивились! Ведь всего за один год «миллионерша из сельсовета» снова стала значительно богаче.

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Напомним, что в 2019 году Юлиана Котова заработала чуть более 541 000 рублей. В 2020 году доходы девушки увеличились сразу в 2,25 раза – до 1 млн 215 тысяч рублей!

В непростой 2021 год, когда доходы граждан вообще не росли, а у некоторых падали, депутат Котова вновь увеличила свой доход примерно на 42%.

В декларации написано, что молодая депутатша, которой, к слову сказать, всего-то 30 лет, работает помощником депутата Государственной Думы Георгия Камнева.

Как известно, депутатам нижней палаты российского парламента положено сразу несколько помощников, которые получают зарплату. Причем в прошлом году были приняты решения, которые немного увеличили их доходы.

Тем не менее, как правило, один помощник по-прежнему получает порядка 70 000 рублей в месяц.

А какой доход у Юлианы Котовой в расчете на один месяц? Выходит 143 000 рублей. Вопрос. Откуда такая зарплата у простого помощника депутата Госдумы, и какую работу этот помощник делает для региона?

Возможно, обычные пензенские коммунисты и в особенности их сторонники, будут сильно удивлены тем, что в их рядах находится депутат собрания представителей Пензенского района с такими солидными доходами. Не зря в материале прошлого года мы назвали ее «миллионершей из сельсовета». Ни прибавить, ни убивать!

Такими темпами уже в следующем году, судя по двум последним декларациям, доход Котовой перевалит за 2 млн рублей. На лицо прогресс. Теперь только осталось выяснить, за какие заслуги юная депутатша получает сотни тысяч рублей и стабильно увеличивает свой доходы в наше непростое время, когда большая часть населения наоборот свои доходы теряет.

Как отмечают знающие люди, после переезда из Пензы в Москву для работы помощником депутата Госдумы Георгия Камнева, народная избранница стала приезжать в домашний регион редко. И то - лишь для проведения «расследований» и съемок роликов. В этом и заключается деятельность девушки: она сводится к самопиару на проблемах, которые решили за нее органы государственной власти, бизнесмены и простые неравнодушные люди. А вот назвать реальные результаты работы самой народной избранницы не представляется возможным.

В общем, «миллионерша из сельсовета», судя по итогам ее работы, ставит совсем иные цели, нежели помощь своим немногочисленным избирателям. На примере Котовой ясно и другое – доходы таких людей гарантированно растут. А вот нищий избиратель должен, по всей видимости, ждать и надеяться на депутатов получше.

Ну, что ж! Будем держать кулачки за жителей Пензенского района. Надеемся, что на следующих выборах им повезет с новым депутатом.