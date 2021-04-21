Миллионерша из сельсовета. Как депутат от КПРФ в два раза разбогатела…

Недели две назад в пензенских Телеграммах начали разоблачать депутата от КПРФ Юлиану Котову. Мы о таком депутате и не слыхали, если честно. Но теперь о девушке узнала вся Пенза. И в достаточно некрасивом свете. Мы подумали – да в Telegram чего только не пишут и 90% обычно не правда. Но заинтересовались и решили проверить один факт, приведенный смелыми анонимными авторами. Депутат от КПРФ по их словам за год стала миллионершей. «Ну быть же не может» – подумали мы. Если только подпольной, как Александр Иванович Корейко?

Представители коммунистической партии традиционно отчитываются об очень скромных доходах. В прошлом году 12 депутатов городской думы от КПРФ поразили избирателя своей нищетой. Да не просто поразили, а подкупили. Настолько близки к народу депутаты еще не были. Некоторые из них отчитались в декларациях, что живут на пять тысяч рублей в месяц. На воде и макарошках. Какие вам тут миллионеры и миллионерши?

Каково было наше удивление, когда смелые утверждения телеграмных писателей оказались правдой! Речь не о подпольном богатстве вовсе. Депутаты собрания представителей Пензенского района уже отчитались о доходах. Юлиана Котова, конечно, не самая богатая в числе депутатов. Но за 2020 год и правда получила доход в размере 1 миллион 215 тысяч 47 рублей 79 копеек.

Скриншот документа

А что было годом раньше? Заработок депутата составил всего 541 тысячу 328 рублей 46 копеек. За год доход стал выше в два раза. Но как? Нам, как и нашим читателям интересно, кем же пойти работать, чтобы получать больше миллиона в год, да еще расти по доходам в два раза…

Скриншот документа

Нам удалось узнать, что должность депутата в собрании представителей Пензенского района, как говорится, на общественных началах… За спасибо. Откуда средства? Выше мы показали вам скриншоты из деклараций всех депутатов. Там написано, что Юлиана Котова указала местом работы – помощник депутата Государственной думы! Вот так вот… Один депутат – помощник другого депутата. И помощь эта стоит сто тысяч в месяц. Не кисло. Нам бы также, да?

Всем, конечно, хочется кушать. Мы не популисты, все понимаем. Но в советские времена, когда были молоды наши дедушки и бабушки коммунистическая молодежь была всегда трудовой. Ездили в колхоз, на большие всесоюзные стройки. А теперь… Теперь вот получают зарплату почти недоступную для простого пензяка откровенно не понятно за что. Где Госдума, и где Пензенский район… Почему же помощник депутата тогда не в Москве? Что она делает для представителя Государственной думы на сто тысяч в месяц? Где найти такую же работу нашим читателям?

Короче, какую партию не назови везде политиканы одинаковые. А мы от политики держимся как можно дальше. Грязь все это. Вспомнить только недавний арест Белозерцева и иже с ним главы Пензенского района Козина. Может и правду пишут в Телеграмме, что все у них там в Пензенском районе такие во власти? Котова, Козин… целый зоопарк. Может и все остальное что пишут тоже правда, раз мы так легко нашли у депутата миллиончик?