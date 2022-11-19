Пензенские дети поздравили Деда Мороза с днем рождения

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Каждый год 18 ноября Дедушка Мороз приходит в учреждение, чтобы поговорить по телефону с юными пензенцами. В этот день волшебник празднует свой день рождения – и любой ребенок может поздравить его с этим праздником, рассказать стишок, спеть песню или просто поведать по секрету о своих мечтах и желаниях.

В этом году Дедушка пришел в театр не один, а своей внучкой Снегурочкой. Они пообщались не только с детьми, но и их родителями – для тех разговор стал очень приятным сюрпризом.

Всем детям, кто дозвонился до Деда Мороза, были подарены пригласительные на новогодние елки и спектакли в Драмтеатре. Напомним, что с 24 декабря по 8 января в учреждении будут показывать «Дюймовочку».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пензу едет поезд Деда Мороза: юных жителей города приглашают на экскурсию и квест (подробнее)

Билеты на новогодние спектакли в пензенском драматическом театре начнут продавать с 24 ноября (подробнее)

Куда сходить на Новый год в Пензе: мы собрали в одном месте все новости по теме (подробнее)