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Общество12 ноября 2022 11:01

Поезд Деда Мороза приедет в Пензу 12 декабря

Передвижная резиденция волшебника пробудет в нашем городе четыре часа
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото с официального сайта проекта

Фото с официального сайта проекта

Поезд Дедушки Мороза покинул Великий Устюг 22 октября. Каждый день состав делает остановку в каком-то из российских городов, где волшебник, Снегурочка и их сказочная свита приглашают к себе в гости детишек и их родителей.

12 декабря поезд приедет в Пензу. Резиденция Деда Мороза будет находиться на станции «Пенза-1» с 16:30 до 20:30. Юные жители города смогут не только посетить сам поезд, но и принять участие в квесте и чаепитии.

Стоимость билета для ребенка от семи до 13 лет – 1950 рублей. Дети от трех до шести лет посещают поезд только в сопровождении взрослого или другого ребенка от 14 лет. Стоимость общего билета для ребенка и сопровождающего – 2450 рублей. Без приобретения билета можно посетить вагон-лавку и вагон-ресторан.

Купить билеты, а также узнать подробнее о поезде Дедушки Мороза можно на официальном сайте проекта.

КСТАТИ

Перед тем, как приехать в Пензу, поезд Дедушки Мороза сделает остановку в Саранске – там резиденция пробудет 12 декабря с 8:00 до 12:00. Стоимость билетов и программа та же.

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