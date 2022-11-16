Продажа билетов на новогодние представления в пензенском драматическом театре стартует 24 ноября

Фото: Пресс-служба театра

Накануне в театре состоялась приемка макета декораций и эскизов костюмов для будущего спектакля. Режиссером сказки выступает Кирилл Заборихин.

В постановке задействованы Яна Дубровина, Андрей Кулаев, Марина Матвевнина и другие актеры. Перед началом спектакля юных зрителей ждет встреча с Дедушкой Морозом и Снегурочкой.

Новогодние представления в театре стартуют 24 декабря и продлятся до 8 января. Продажа билетов откроется за месяц до показа спектакля – то есть, с 24 ноября.