Работу глав администраций районов Пензенской области будут оценивать по числу пожаров

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Мы уже сообщали о том, что накануне вечером в Сосновоборске сгорел жилой дом. В результате пожара погибли мужчина и женщина. Причина возгорания также уже установлена: хозяин дома, будучи, скорее всего, нетрезвым, курил в постели.

- С момента предыдущего пожара в Сосновоборском районе не прошло и недели, - отметил губернатор. – Тогда, к счастью, удалось обойтись без жертв.

Ранее Олег Мельниченко уже обращал внимание на то, что профилактическая работа с населением в сфере пожарной безопасности ведется лишь для галочки. Теперь по поручению главы региона, будут создаваться специальные рейтинги районов. В них станут отображать число количество пожаров на каждой территории и число погибших в них людей.

Данные рейтинги позволят оценить работу руководителей всех районов и принять меры.