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Происшествия16 февраля 2022 8:00

За сутки пожары в Пензенской области унесли три жизни

По фактам проводится проверка
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Один из пожаров произошел сегодня утром в Сердобске.

Один из пожаров произошел сегодня утром в Сердобске.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Пензенской области, сообщение о первом пожаре поступило вчера около восьми вечера. Загорелся деревянный дом на улице Заречной в Сосновоборске. В ходе тушения сотрудники МЧС обнаружили внутри тела мужчины 1940 года рождения и женщины 1931 года рождения.

А второй - в Сосновоборске.

А второй - в Сосновоборске.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Сегодня около половины седьмого утра пожар произошел в Сердобске, на улице Яблочкова. Погиб мужчина, год рождения устанавливается.

Ранее мы писали о том, что число пожаров в Пензенской области по сравнению с прошлым годом уменьшилось, однако возросло количество погибших на них.

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