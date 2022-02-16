За сутки пожары в Пензенской области унесли три жизни

Один из пожаров произошел сегодня утром в Сердобске. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Пензенской области, сообщение о первом пожаре поступило вчера около восьми вечера. Загорелся деревянный дом на улице Заречной в Сосновоборске. В ходе тушения сотрудники МЧС обнаружили внутри тела мужчины 1940 года рождения и женщины 1931 года рождения.

А второй - в Сосновоборске. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Сегодня около половины седьмого утра пожар произошел в Сердобске, на улице Яблочкова. Погиб мужчина, год рождения устанавливается.

Ранее мы писали о том, что число пожаров в Пензенской области по сравнению с прошлым годом уменьшилось, однако возросло количество погибших на них.