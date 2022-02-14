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Происшествия14 февраля 2022 13:52

С начала года в Пензенской области произошли 140 пожаров

Обеспечение безопасности населения обсудили сегодня в ходе внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Как было озвучено в ходе совещания, с начала года в нашем регионе произошло 140 пожаров, на которых погибли 19 человек. Если сравнивать эти цифры с таким периодом прошлого года, то можно заметить, что число ЧП уменьшилось, однако возросло количество погибших.

- Главной причиной пожара по-прежнему остается человеческий фактор, - отметил губернатор области Олег Мельниченко. – А это означает, что работа с населением в регионе проводится неудовлетворительно и формально.

По поручению главы региона, в области организуют адресную работу с категориями населения, входящими в зону риска: одинокими пенсионерами, лицами, злоупотребляющими спиртным, многодетными семьями и т.п. особо внимание будут уделять семьям с детьми: если рейды выявят ненадлежащие условия проживания несовершеннолетних, то будут приняты срочные меры по обеспечению безопасности.