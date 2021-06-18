В Пензенской области подросток признался 15-летней девушке в чувствах и убил ее за отказ

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

В поселке Мокшан Пензенской области сегодня ночью было найдено тело местной жительницы 2006 года рождения. Сообщение об этом поступило от матери погибшей: именно она обнаружила труп дочери на автостоянке. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции.

При осмотре тела правоохранители обнаружили на нем многочисленные повреждения. Удалось выяснить, что накануне вечером девушка гуляла в компании друзей. Когда ребята стали расходиться по домам, ее вызвался проводить 17-летний знакомый.

По дороге между ними начался конфликт. По неподтвержденной информации, парень признался подруге в любви и попытался поцеловать девушку, но она ответила жестким отказом, чем разозлила юношу.

По сообщению пресс-службы УМВД по Пензенской области, несовершеннолетний был задержан правоохранителями неподалеку от места преступления. Известно, что он состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, характеризуется отрицательно.

По факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Как отмечают представители регионального СУ СК, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Расследование продолжается.

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