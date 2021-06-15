В пензенском детском лагере девочки-подростки отрабатывали друг на друге удушающие приемы

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Инцидент произошел в лагере «Строитель». Его уже посетили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Городищенского района, которые побеседовали с директором учреждения и подростками.

Сегодня в ходе планерки в городской администрации мэр Андрей Лузгин поручил управлению образования провести проверку по факту.

- Выясните, где были в этот момент вожатые и воспитатели. Поговорите с детьми, узнайте, чем они питаются, как организован досуг. Это касается не только «Строителя», но и других лагерей.

Как сообщила начальник управления Лилия Чащина, с родителями девочек уже связались.

- По предварительным данным, это произошло перед ужином. Отряд рисовал плакат в холле и девочки иногда отлучались в свои комнаты за канцтоварами. Часть подростков решили так повеселиться. Помощь медикам детям не потребовалась.