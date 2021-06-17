Прокуратура Пензенской области на страже закона

Как отмечает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, при осуществлении надзора за исполнением федерального законодательства за 5 месяцев 2021 года выявлено 14 311 нарушений закона. Подавляющее большинство нарушений допущено в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина – 8 890, что составляет 62 % от числа всех выявленных. Речь о нарушениях трудовых, жилищных прав граждан; законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

В сфере экономики за указанный период пресечено 3 749 нарушений или 26 % от числа всех выявленных, в том числе 393 – о государственной и муниципальной собственности, 409 – о землепользовании, 347 – о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 619 – о бюджете.

В сфере охраны окружающей среды прокурорами выявлено и пресечено более 537 нарушений закона.

В целях устранения нарушений органами прокуратуры области принесено 1 715 протестов, по результатам рассмотрения которых отменено или изменено 1 510 незаконных правовых актов.

По результатам рассмотрения 5 095 внесенных представлений меры дисциплинарного воздействия применены к 3 684 лицам.

По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 833 лица.

По материалам прокурорских проверок, направленных в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, возбуждено 54 уголовных дела.