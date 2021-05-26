Полярные волки из пензенского зоопарка впервые стали родителями

ФОТО: МАУ «Пензенский зоопарк»

Напоминаем вам, что долгое время в пензенском зоопарке жила только полярная волчица Инира. После переселения ее в просторный вольер встал вопрос о поисках пары для белой красавицы. И вот, в декабре 2019 года в Пензу из зоопарка чешского города Брно прибыл самец полярного волка.

ФОТО: МАУ «Пензенский зоопарк»

Имя новому питомцу выбрали жители города. Всех больше голосов получил вариант «Инсар». После воссоединения пара сразу нашла общий язык. Инсар показал себя чутким и заботливым мужем, начав с первой встречи трогательно заботиться об Инире, а она отвечала ему взаимностью. Посетители зоопарка надолго задерживались у вольера полярных волков, чтобы понаблюдать за прогулками и играми возлюбленных.

Рождение долгожданного потомства было лишь вопросом времени.

ФОТО: МАУ «Пензенский зоопарк»

Три недели назад волки впервые стали родителями. Обычно самки данного вида рожают от одного до пяти детенышей. В семье Иниры и Инсара родились пять волчат.

Родители уже выводят своих детенышей на прогулки, но пока волчата еще слишком пугливые и далеко не всегда готовы показаться посетителям.