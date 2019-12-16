Волчица Инира из пензенского зоопарка обрела семью

Мечты сбываются: и в преддверии самого волшебного праздника пензенский зоопарк стал домом для еще одного питомца. Неоднократно рассказывая о паре канадских волков Карри и Карате, «Комсомольская правда» упоминала также и об их «родственнице» - полярной волчице Инире.

После переселения ее в отдельный просторный вольер остро встал вопрос о паре для снежной красавицы. И вот оно, новогоднее чудо: жених для Иниры из зоопарка чешского города Брно прибыл в Пензу и уже познакомился со своей невестой.

Фото предоставлено зоопарком

- После карантина волк был допущен к волчице, - отмечают представители учреждения. - Поначалу Инира демонстрировала свой норов и клацала зубами, но уже сейчас арктическая парочка бегает с гордостью по вольеру и красуется перед посетителями.

Просмотреть на полярных волков, а также других питомцев зоопарка можно ежедневно с 9.00 до 17.00. Кассы учреждения работают до 16.00.