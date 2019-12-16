2019-12-16T11:29:18+03:00
Общество

Волчица Инира из пензенского зоопарка обрела семью

Под Новый год в учреждение прибыл полярный волк
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото предоставлено зоопаркомФото предоставлено зоопарком
Изменить размер текста:

Мечты сбываются: и в преддверии самого волшебного праздника пензенский зоопарк стал домом для еще одного питомца. Неоднократно рассказывая о паре канадских волков Карри и Карате, «Комсомольская правда» упоминала также и об их «родственнице» - полярной волчице Инире.

После переселения ее в отдельный просторный вольер остро встал вопрос о паре для снежной красавицы. И вот оно, новогоднее чудо: жених для Иниры из зоопарка чешского города Брно прибыл в Пензу и уже познакомился со своей невестой.

Фото предоставлено зоопарком

Фото предоставлено зоопарком

- После карантина волк был допущен к волчице, - отмечают представители учреждения. - Поначалу Инира демонстрировала свой норов и клацала зубами, но уже сейчас арктическая парочка бегает с гордостью по вольеру и красуется перед посетителями.

Просмотреть на полярных волков, а также других питомцев зоопарка можно ежедневно с 9.00 до 17.00. Кассы учреждения работают до 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Пензенский зоопарк»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Из-за какого-то слова «чурка» сломали жизнь»: суд отказался оправдать учительницу, которая велела мигрантке учить русский язык
Ветерана труда из Новосибирской области, которая отработала в школе 40 лет, признали экстремистом. Причина - инцидент на родительском собрании
Готовы ли Вы учиться после 50 лет?
В России активно в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» реализуется Программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста
Новости 24
В Мордовии самая дешевая «Сельдь под шубой» в стране
В Пензе дали старт новогодним торжествам
В Пензе реконструируют монумент «Глобус»
В период каникул для саранских школьников организуют программу
В Мордовии возбудили уголовное дело по факту ДТП с четырьмя погибшими
31 декабря пензенцам не придется идти на работу
Жители Пензенской области смогут пожаловаться на снежные завалы через социальные сети
ВТБ запустил новый биржевой фонд для инвестиций в российские еврооблигации
Пензенские гимнасты привезли 12 медалей с Всероссийских соревнований
В Малосердобинском районе появится сад в честь 75-летия Великой Победы
В Саранске из-за короткого замыкания может измениться график работы театра имени Яушева
Пензенские дзюдоисты привезли из Самары восемь медалей
Иван Белозерцев поздравил со 100-летним юбилеем жительницу Пензы
В Мордовии разыскивают пропавшего без вести Николая Якамаскина
Будущий лыжный стадион «Снежинка» очерчивает свои контуры
Свидетели в Пензе признаны судом виновными
Сайт, посвященный Великой Победе
По Саранску ехал пьяный паренек
Житель Заречного лишился 20 тысяч рублей, желая купить игровую приставку
Памятник павшим на Северном Кавказе
Въехал в школьный автобус
В Чаадаевке открылся обновленный Дом культуры