2020-02-11T12:48:07+03:00
Дом. Семья

А зовут его Инсар

Полярный волк из Пензенского зоопарка получил имя
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба зоопаркаФОТО: Пресс-служба зоопарка
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Напомним, что в декабре прошлого года ряды питомцев учреждения пополнил гордый и красивый зверь. Полярный волк прибыл в Пензу из зоопарка чешского города Брно – в качестве жениха для волчицы Иниры. После карантина и привыкания друг другу пара сложилась.

В прошлом месяце администрация зоопарка объявила конкурс на имя для волка. В течение двух недель горожане оставляли свои варианты в официальном сообществе учреждения в социальной сети «Вконтакте». Было предложено более ста вариантов, и среди них попадались как и обычные клички, так и имена литературных персонажей и божеств.

По итогам обсуждения администрация зоопарка все же сделала выбор: пензенский полярный волк получил имя «Инсар», что в переводе с арабского означает «рожденный побеждать». Предложившая этот вариант имени жительница Пензы получит бесплатные пригласительные в зоопарк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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