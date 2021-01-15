Напомним вам, что легендарный ресторан загорелся вечером 6 октября. Огонь охватил деревянное строение в считанные минуты, но потушить его полностью удалось лишь к утру.В ходе доследственной проверки были проведены три экспертизы, опрошены 40 человек. Удалось установить, что очаг возгорания находился внутри металлического короба, ведущего от пароконвектоматов, и располагался под потолком кухни на цокольном этаже. По всей видимости, от высокой температуры или искры загорелись частицы масла и жира, накопившиеся на стенках короба.- Ресторан был частично застрахован, - отметил Дмитрий Закаткин. – Поэтому сейчас владелец сможет получить компенсацию. Действия персонала «Засеки» при пожаре также были правильными: благодаря им удалось избежать жертв.Также представитель ведомства рассказал и о предварительной причине пожара, случившегося недавно в ресторане «Дом книголюба». Напомним вам, что это заведение также горело минувшей осенью. Тогда причиной пожара стал поджог. По словам Дмитрия Закаткина, ряд признаков указывает на то, что и в этот раз ресторан так же подожгли, однако точную причину удастся установить только после экспертизы.