Глава пензенского управления МЧС сообщил подробности пожара в ресторане «Засека»

Сообщение о пожаре поступило в 19:38. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Начальник Главного управления МЧС России по Пензенской области, генерал-майор внутренней службы Сергей Козлов начал разговор с напоминания о важности соблюдения правил пожарной безопасности:

- За вчерашний день у нас в области произошли два крупных пожара: днем горела пилорама в Кондоле, вечером - ресторан «Засека» в Пензе. И там, и там пламя уничтожило большую площадь, но, к счастью, обошлось без жертв. В причинах пожаров мы будет разбираться.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Глава ведомства подробнее рассказал о том, что произошло. По его словам, в 19:15 сотрудник ресторана, вышедший покурить, заметил черный дым, идущий из вентиляции. Однако значение этому он не придал, подумав, что кто-то из поваров готовит пищу на открытом огне.

Спустя пять минут сработала пожарная сигнализация на цокольном этаже. Персонал заметил задымление на кухне и начал эвакуацию. Всего в здании на тот момент находились 47 человек. Когда последний из них покинул ресторан, пламя уже охватило кровлю.

В 19:38 сообщение о пожаре поступило в МЧС. К моменту прибытия подразделений происходило открытое горение здания, пламенем были охвачены 600 из 800 квадратных метров строения.

В 21:00 пожар удалось локализовать на площади в 600 квадратных метров.

В 22:13 открытое пламя было потушено.

Открытый огонь удалось потушить только к 22:00. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Сегодня в 6:20 завершилась ликвидация последствий пожара.

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ

Уничтожение культового ресторана, являющегося одним из символов Пензы, вызвало широкий резонанс в сети. Люди требуют огласки причин произошедшего. Однако, по словам Сергея Козлова, говорить об этом пока рано: впереди проверки и экспертизы.

- Ресторан «Засека» относился к так называемым зданиям пятой степени огнестойкости. Строение было деревянным: такие, если не тушить, сгорают за 15 минут. Последняя наша проверка показала полную исправность систем оповещения – возможно, именно это помогло избежать жерств.

По словам главы управления, на месте работали 24 единицы техники и 53 человека. К несчастью, ближайший к ресторану гидрант оказался тупиковым, поэтому воды в какой-то момент стало не хватать. Пришлось отправлять одну из машин на ближайший пруд и прокладывать оттуда две магистральных линии для подачи воды на место.

- Возможно, здесь есть и вина персонала, который не оценил вовремя серьезность ситуации, пытался справиться своими силами и вызвал пожарных слишком поздно, - отметил Сергей Михайлович. - Осложнили работу и собравшиеся зеваки, которые снимали происходящее на телефоны. В ходе тушения мы вынесли из здания 17 кислородных баллонов. Вы можете себе представить, что случилось, если бы они взорвались? Никто бы из тех, кто толпился возле «Засеки», не выжил.

ГРЯДУТ ПРОВЕРКИ

Сегодня губернатор Иван Белозерцев поручил провести проверки организаций общественного питания на предмет их пожарной безопасности:

- Вчера в Пензе сгорел ресторан «Засека», являющийся знаковым для города и людей. Любой пожар - это трагедия, но пожар в общественном месте опаснее в разы, так как может стать причиной страшных жертв. Поручаю проверить кафе, бары, рестораны, школьные столовые на предмет их противопожарного состояния.

Вчера место происшествия посетили заместитель прокурора области Роман Сигаев и прокурор Первомайского района г. Пензы Александра Коновалова. По факту пожара организована проверка.