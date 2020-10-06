В Пензе горит легендарный ресторан «Засека»

Фото очевидца

В Пензе горит ресторан «Засека», расположенный на улице Совхоз-Техникум. Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу регионального управления МЧС в 19:40. Сейчас на месте по повышенному номеру вызова работают пожарные подразделения .

ФОТО: Пресс-служба ГУ МЧС по Пензенской области

Очевидцы, присутствующие на месте событий, отмечают сильный жар, который ощущается даже в нескольких метрах от горящего строения. Фотографии и видео с места происшествия активно выкладываются в региональных сообществах в социальных сетях.

По словам руководителя пресс-службы регионального ГУ МЧС Анны Шупиловой, ресторан горит открытым пламенем по всей площади, пострадали 800 квадратных метров. На лес огонь не перекинулся. По предварительным данным, пострадавших нет, 47 человек были эвакуированы. Причина будет установлена позже.

На 21:00 пожар локализован на площади 600 квадратных метров.

Мы следим за развитием событий.

СПРАВКА «КП»

Ресторан «Засека» в Пензе был построен по инициативе секретаря Пензенского областного комитета КПСС Георга Васильевича Мясникова в 1977 году. Символический резной терем в старорусском стиле установили в лесу, на историческом месте прохождения оборонительной засечной черты.

Первоначально это было кафе, рассчитанное на 56 человек, однако вскоре статус заведения изменился и «Засека» стала символом города и области и одним из самых дорогих ресторанов в городе. После масштабной реконструкции в 2008 года в заведении появились несколько залов, летняя терраса и три беседки.

Ресторан часто изображался на сувенирной продукции и становился местом празднования громких дат известных жителей региона.