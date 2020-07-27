2020-07-27T12:02:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, новости на 27 июля: новые случаи заболевания выявлены в Пензе и Заречном

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 27 июля 2020 года
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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По данным оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтвердились еще 38 случаев заболевания коронавирусом. Из них 35 – в Пензе, остальные три – в Заречном. 3300 человек остаются под наблюдением.

Вчера скончался пациент 1943 года рождения. Мужчина страдал хронической ишемической болезнью сердца, атеросклерозом и другими болезнями. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

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ИСТОЧНИК KP.RU

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