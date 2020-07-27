Сегодня областная больница в Пензе начнет работу как провизорный госпиталь

27 Июль 2020 2020-07-27T08:46:37+03:00

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По словам главного врача ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» Вячеслава Космачева, стационарный 9-этажный корпус, в котором ранее находился инфекционный госпиталь, полностью отмыт, все необходимые пробы взяты и разрешения получены.

Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин пояснил, что с понедельника больница приступит к работе как провизорный госпиталь. Здесь будут получать медицинскую помощь плановые пациенты с отрицательными анализами на COVID-19 и без признаков ОРВИ.

В отдельном корпусе размещен инфекционный стационар, который будет специализироваться на лечении больных с подозрением на коронавирус и тех, у кого заболевание уже подтвердилось.

Пациенты, доставленные в больницу «Скорой помощью» с признаками ОРВИ, будут размещаться в изолятор, где пройдут тесты на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU