Сегодня областная больница в Пензе начнет работу как провизорный госпиталь
По словам главного врача ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» Вячеслава Космачева, стационарный 9-этажный корпус, в котором ранее находился инфекционный госпиталь, полностью отмыт, все необходимые пробы взяты и разрешения получены.
Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин пояснил, что с понедельника больница приступит к работе как провизорный госпиталь. Здесь будут получать медицинскую помощь плановые пациенты с отрицательными анализами на COVID-19 и без признаков ОРВИ.
В отдельном корпусе размещен инфекционный стационар, который будет специализироваться на лечении больных с подозрением на коронавирус и тех, у кого заболевание уже подтвердилось.
Пациенты, доставленные в больницу «Скорой помощью» с признаками ОРВИ, будут размещаться в изолятор, где пройдут тесты на COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU