2020-07-26T12:32:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мордовии, новости на 26 июля 2020 года: подтвердились еще 33 случая заболевания

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мордовии на 26 июля 2020 года
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Фото: Виталий ТИМКИВ
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В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 33 случая заболевания. По данным регионального оперштаба по ситуации с коронавирусом, новый пациенты выявлены в г.о. Саранск (16); в Чамзинском районе (5); Ковылкинском районе (4); Рузаевском и Зубово-Полянском (по 2), Лямбирском, Ардатовском, Ромодановском и Ичалковском районах (по 1).

Среди новых больных старше 60 лет – 9 человек (самой пожилой из них 88 лет). Моложе 30 лет – 8 человек (самому младшему меньше года).

Всего в республике за период пандемии выявлено 4 328 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 3 237 человек, 24 - за последние сутки. Скончались 33.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

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ИСТОЧНИК KP.RU

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