Коронавирус в Мордовии, новости на 26 июля 2020 года: подтвердились еще 33 случая заболевания

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 33 случая заболевания. По данным регионального оперштаба по ситуации с коронавирусом, новый пациенты выявлены в г.о. Саранск (16); в Чамзинском районе (5); Ковылкинском районе (4); Рузаевском и Зубово-Полянском (по 2), Лямбирском, Ардатовском, Ромодановском и Ичалковском районах (по 1).

Среди новых больных старше 60 лет – 9 человек (самой пожилой из них 88 лет). Моложе 30 лет – 8 человек (самому младшему меньше года).

Всего в республике за период пандемии выявлено 4 328 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 3 237 человек, 24 - за последние сутки. Скончались 33.

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