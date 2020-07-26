В Мордовии от COVID-19 скончался фельдшер скорой помощи
В Мордовии от коронавирусной инфекции умер еще один медицинский работник. Фельдшер скорой медицинской помощи Анна Ефремова, 1958 года рождения, с апреля работала в составе бригады, которая помогала пациентам с коронавирусом. Несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось. Соболезнования родным и близким выразил Глава республики Владимир Волков:
«Анна Павловна до конца выполняла свой профессиональный долг, была настоящим примером ответственности и трудолюбия для коллег. В это непростое время особенно тяжело принимать известия о смерти медиков, которые борются с опасным вирусом. Выражаю искренние соболезнования всем родным и близким. Это тяжелая потеря для всего медицинского сообщества республики, для всех нас».
Стоит обратить внимание на то обстоятельство, что в федеральную статистику смертей от ковид 19 данный случай войдёт после окончательного гистологического подтверждения диагноза.
ИСТОЧНИК KP.RU