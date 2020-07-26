2020-07-26T11:05:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мордовии от COVID-19 скончался фельдшер скорой помощи

Глава Республики Мордовия Владимир Волков приносит свои соболезнования
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В Мордовии от коронавирусной инфекции умер еще один медицинский работник. Фельдшер скорой медицинской помощи Анна Ефремова, 1958 года рождения, с апреля работала в составе бригады, которая помогала пациентам с коронавирусом. Несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось. Соболезнования родным и близким выразил Глава республики Владимир Волков:

«Анна Павловна до конца выполняла свой профессиональный долг, была настоящим примером ответственности и трудолюбия для коллег. В это непростое время особенно тяжело принимать известия о смерти медиков, которые борются с опасным вирусом. Выражаю искренние соболезнования всем родным и близким. Это тяжелая потеря для всего медицинского сообщества республики, для всех нас».

Стоит обратить внимание на то обстоятельство, что в федеральную статистику смертей от ковид 19 данный случай войдёт после окончательного гистологического подтверждения диагноза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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