Коронавирус в Пензе, последние новости на 5 апреля 2020 года: продолжается дезинфекция поликлиник

На данный момент в Пензе зарегистрировано 27 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус». За последние сутки новых случаев заболевания выявлено не было. Под наблюдением находятся 4502 человека.

Вчера губернатор Иван Белозерцев поручил активизировать работы по профилактике в районах. По мнению главы региона, сейчас важнейшей задачей является донести до населения информацию о важности самоизоляции.

Продолжается работа и в самой Пензе: в целях профилактики коронавируса министерство здравоохранения Пензенской области утвердило график дезинфекции городских поликлиник. Согласно ему, в понедельник ответственные службы проведут обработку поликлиники №6 на улице Гагарина, 24. Далее дезинфекция будет проходить по следующему графику:

7 апреля – поликлиника №4 (ул. Парковая, 3);

8 апреля – поликлиника №14 (Стасова,7);

9 апреля – поликлиники №9 и 10 (ул. Баумана, 65 и Пушанина, 9а);

10 апреля – поликлиника №7 (ул. Аустрина, 160);

14 апреля – поликлиники№11 и 12 (ул. Калинина, 1а и ул. Мира, 43);

15 апреля – поликлиника №13 (ул. Кронштадтская, 12);

16 апреля – поликлиника №8 (ул. Краснова, 60);

17 апреля – поликлиника №5 (Жемчужный пр-д, 8).

В день дезинфекции прием в учреждениях вестись не будет. Министерство здравоохранения просит жителей с пониманием отнестись к мерам, принимаемым в целях профилактики и снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

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