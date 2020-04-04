Иван Белозерцев поручил усилить профилактику коронавируса в районах
Губернатор нацелил глав муниципалитетов на это в ходе совещания в режиме ВКС, которое состоялось сегодня
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Глава региона напомнил участникам, что в Пензенскую область по-прежнему приезжают жители, бывшие на заработках или обучении в Москве или других городах. Их, по мнению Ивана Александровича, необходимо держать на контроле.
- Надо работать с населением, рассказывать, доводить информацию, убедить людей максимально отказаться от контактов, в том числе с родственниками
Также губернатор указал на необходимость информирования граждан о предусмотренных мерах ответственности за нарушение режима самоизоляции и карантина.
ИСТОЧНИК KP.RU