Информация о закрытии поликлиники при больнице имени Н.Н. Бурденко не соответствует действительности

4 Апр 2020 2020-04-04T14:51:11+03:00

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Поликлиника при областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко не закрывается, и работа враче по профилям хирургия, ревматология, пульмонология, гастроэнтерология, аллергология, неврология, пульмонология, кардиология, эндокринология, травматология, колопроктология, гинекология, офтальмология, сердечно-сосудистая хирургия, урология продолжается. Часть сотрудников учреждения направлена на усиление работы первичного звена городской поликлиники.

- В отпуск без содержания ушли лишь те сотрудники, кто не может совмещать свои личные обстоятельства с рабочими, - подчеркнула Дина Черемушкина. - Их единицы. И в случае производственной необходимости будет решаться вопрос об их отзыве из отпуска. Вопрос с привлечением к работе сотрудников старше 65 лет решается индивидуально.

Пресс-секретарь губернатора также напомнила об ответственности за распространение в информационном пространстве ложной информации. Данные о таких публикациях будут передаваться в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU