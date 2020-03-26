2020-03-26T20:53:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе: подъезд дома, в котором проживает заболевшая женщина, закрыли на карантин

Три жительницы из числа лиц, контактировавших с госпитализированной, находятся под подозрением; их анализы направлены в лабораторию
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Согласно информации нашего источника, целый подъезд многоэтажного дома на улице Карпинского закрыт на карантин: все его жители теперь вынуждены уйти в режим самоизоляции на 14 дней. Это связано с тем, что в нем проживает вторая заразившаяся коронавирусом пензячка. Эту информацию также подтвердил глава регионального Управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин в эфире программы одного из местных каналов. По его словам, контроль за соблюдением карантина будут осуществлять сотрудники правоохранительных органов.

Также пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина рассказала о состоянии заболевшей 77-летней женщины. По ее словам, горожанка проходит лечение без применения аппарата ИВТ:

«Она в сознании, ориентирована во времени и пространстве. Жалобы на общую слабость и небольшую одышку, практически не кашляет», - говорится в сообщении.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По состоянию на 26 марта, в Пензенской области выявлено два человека с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Еще три женщины, 59, 70 и 77 лет, находятся под подозрением. Все они контактировали с одной из заболевших. Их анализы направлены в лабораторию для изучения.

Находятся под наблюдением 1394 человека, снято с него 300 человек. Проведено 2287 исследований.

КСТАТИ

В период профилактики одинокие пензенские пенсионеры могут воспользоваться помощью волонтеров, которые готовы купить лекарства и продукты и доставить их прямо в квартиру. Заявки принимаются по многоканальному телефону единой диспетчерской службы срочной социальной помощи города - 440-003.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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