Коронавирус в Пензе: подъезд дома, в котором проживает заболевшая женщина, закрыли на карантин

Согласно информации нашего источника, целый подъезд многоэтажного дома на улице Карпинского закрыт на карантин: все его жители теперь вынуждены уйти в режим самоизоляции на 14 дней. Это связано с тем, что в нем проживает вторая заразившаяся коронавирусом пензячка. Эту информацию также подтвердил глава регионального Управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин в эфире программы одного из местных каналов. По его словам, контроль за соблюдением карантина будут осуществлять сотрудники правоохранительных органов.

Также пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина рассказала о состоянии заболевшей 77-летней женщины. По ее словам, горожанка проходит лечение без применения аппарата ИВТ:

«Она в сознании, ориентирована во времени и пространстве. Жалобы на общую слабость и небольшую одышку, практически не кашляет», - говорится в сообщении.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По состоянию на 26 марта, в Пензенской области выявлено два человека с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Еще три женщины, 59, 70 и 77 лет, находятся под подозрением. Все они контактировали с одной из заболевших. Их анализы направлены в лабораторию для изучения.

Находятся под наблюдением 1394 человека, снято с него 300 человек. Проведено 2287 исследований.

КСТАТИ

В период профилактики одинокие пензенские пенсионеры могут воспользоваться помощью волонтеров, которые готовы купить лекарства и продукты и доставить их прямо в квартиру. Заявки принимаются по многоканальному телефону единой диспетчерской службы срочной социальной помощи города - 440-003.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пензенские врачи-инфекционисты присоединились к мировому флешмобу

Мэр Саранска запретил пускать на работу чиновников, не прошедших утренний фильтр

Страна восприняла новость о нерабочей неделе... с юмором: подборка лучших шуток с просторов интернета