2020-03-26T14:46:08+03:00
Общество

Мэр Саранска запретил допускать к работе подчиненных, не прошедших утренний фильтр

Также сотрудники городской администрации при приеме граждан будут отдавать предпочтение дистанционным методам
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В мэрии Саранска продолжаются профилактические мероприятия. Напомним, что ранее мы уже писали о том, что глава ведомства Петр Тултаев ввел мораторий на рукопожатия. Сейчас в стенах администрации каждый новый рабочий день начинается не с приветствий, а с измерения температуры.

Мэр запретил допускать к работе муниципальных служащих, не прошедших утренний фильтр. Только при нормальной температуре и отсутствии симптомов заболевания сотрудник может приступать к исполнению своих обязанностей. Также по поручению главы администрации, каждое муниципальное предприятие и учреждение при входе в административное здание должно обеспечить дезинфекцию рук всем посетителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мордовии обсудили подготовку ко Дню Победы
Мэр Саранска запретил допускать к работе подчиненных, не прошедших утренний фильтр
Школу в Дальнем Арбеково сдадут этим летом
Пензенский общественный транспорт обрабатывают снаружи и внутри
В Мордовии начала гореть сухая трава
ВТБ с 31 марта запускает упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам
В Пензе перенесли общегородской субботник
Предприниматель из Заречного лишилась денег при покупке медицинских масок
Семьям, пострадавшим от пожара в Нижнем Ломове, окажут помощь
До конца 2022 года в Пензенской области построят еще три новых школы
Мошенник украл у жительницы Заречного 148 тысяч рублей
В кузнецком детском саду № 28 открылся ясельный корпус
Пензенцы, вернувшиеся из-за рубежа, должны оформлять больничные дистанционно
В Саранске в ДТП с «Окой» и мотоциклом пострадал подросток
Клиенты ООО «ТНС энерго Пенза» могут получать квитанции на электронную почту
Несколько пензенских музеев приостановили свою работу
Освободившиеся после отмены мероприятий средства направят на поддержку медиков