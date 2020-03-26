Мэр Саранска запретил допускать к работе подчиненных, не прошедших утренний фильтр

26 Март 2020 2020-03-26T14:46:08+03:00

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В мэрии Саранска продолжаются профилактические мероприятия. Напомним, что ранее мы уже писали о том, что глава ведомства Петр Тултаев ввел мораторий на рукопожатия. Сейчас в стенах администрации каждый новый рабочий день начинается не с приветствий, а с измерения температуры.

Мэр запретил допускать к работе муниципальных служащих, не прошедших утренний фильтр. Только при нормальной температуре и отсутствии симптомов заболевания сотрудник может приступать к исполнению своих обязанностей. Также по поручению главы администрации, каждое муниципальное предприятие и учреждение при входе в административное здание должно обеспечить дезинфекцию рук всем посетителям.

ИСТОЧНИК KP.RU