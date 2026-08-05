Долги пензенских СНТ за электроэнергию превысили 16,5 миллионов рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Дачный сезон в самом разгаре, но не все садовые некоммерческие товарищества Пензенской области добросовестно выполняют свои платежные обязательства перед «ТНС энерго Пенза».

Так, на сегодняшний день общая сумма просроченной дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию превысила 16,5 млн рублей.

Самые большие долги накопили:

СНТ «Дубрава-3» (Пензенский район) – 624 тыс. руб.

СНТ «Заря» (г. Пенза) – 579 тыс. руб.

СНТ «Ветерок» (г. Пенза) – 434 тыс. руб.

СНТ «Искра» (Пензенский район) – 421 тыс. руб.

СНТ «Аграрник-10» (г. Пенза) – 284 тыс. руб.

«ТНС энерго Пенза» ведет работу с нарушителями как путем переговоров, так и в судебном порядке. Но в таком случае задолженность садовых товариществ увеличивается на сумму судебных издержек.

Причины образования долгов индивидуальны для каждой ситуации, однако сама проблема неплатежей носит системный характер и затрагивает интересы всех потребителей. Гарантирующий поставщик, в свою очередь, обязан своевременно рассчитываться за электроэнергию, приобретаемую на оптовом рынке, а также за услуги сетевых организаций по её транспортировке.

Следовательно, накопленные долги неплательщиков перед «ТНС энерго Пенза» создают прямую угрозу стабильности работы сетевого комплекса и надёжности электроснабжения как областного центра, так и всего региона в целом.

Энергетики призывают СНТ региона к погашению долгов и соблюдению платежной дисциплины.