Вадим Супиков провел прием граждан

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Темы, обозначенные пензенцами, касались самых разных направлений – от благоустройства дворов и ремонта дорог до проблем с коммунальной инфраструктурой. Ряд вопросов был связан с социальной поддержкой семей с детьми, оказанием помощи участникам специальной военной операции и их близким. В ходе приёма прозвучали просьбы об установке детских и спортивных площадок, необходимости решения вопросов водоотведения и газификации. Часть обращений оперативно взята в работу – находится в компетенции городских служб, в ближайшее время будет оказано содействие в устранении проблем. По другим вопросам потребуется дополнительная юридическая проработка и депутатские запросы в профильные министерства и ведомства. Все поступившие обращения взяты на личный контроль Вадима Супикова. О результатах заявители будут своевременно проинформированы.