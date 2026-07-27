Пензенцам напомнили, куда звонить в случае разрушений из-за атаки БПЛА

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Напомним, ранним утром над Пензой силами ПВО Минобороны России были сбиты два вражеских дрона. Глава города Олег Денисов сообщил, что в социальных сетях появились сообщения о выбитых окнах в жилых домах.

«Официальных обращений мы пока не получили. Однако мы готовы оказать помощь и восстановить поврежденные квартиры», – подчеркнул Денисов.

Жителей просят сообщать о повреждениях в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 63-10-05 или в администрацию Железнодорожного района по номеру 55-11-00.

Администрация города не проводит обзвоны для проверки состояния имущества, поэтому все звонки с подобными вопросами могут быть подозрительными. Не разглашайте свои персональные данные посторонним.

Также на совещании обсуждалось благоустройство мест накопления твердых коммунальных отходов. По обращениям избирателей, депутаты городской Думы планируют обустроить более 30 контейнерных площадок до конца осени. В трех районах работы уже начались, а в Первомайском районе приступят к ним на следующей неделе.

Олег Денисов поручил главам районных администраций предусмотреть временные места для мусорных баков на время ремонта и обязательно информировать об этом жильцов многоквартирных домов. Также он подчеркнул важность постоянного взаимодействия с жителями для контроля качества и сроков выполнения работ.