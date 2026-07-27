Над Пензой сбили два БПЛА

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что силами противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации над Пензой были сбиты два беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Жителям напоминают: при обнаружении фрагментов БПЛА не рекомендуется приближаться к ним или трогать их, а следует немедленно сообщить об этом по телефону 112.

Также губернатор напомнил о недопустимости съемки и распространения фото- и видеоматериалов, на которых зафиксированы полеты или падения беспилотных летательных аппаратов.

«Не распространяйте непроверенную информацию и слухи. Доверяйте только достоверным источникам. Берегите себя и своих близких», — заявил глава региона.