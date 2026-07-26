Поздравление губернатора Олега Мельниченко с Днем Военно-морского флота РФ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Уважаемые жители Пензенской области!

Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота Российской Федерации!

Этот праздник олицетворяет боевую мощь нашего флота, храбрость и героизм многих поколений моряков.

В этом году исполняется 330 лет указу Петра I о создании Военно-морского флота.

Наш пензенский край находится далеко от моря, но к истории флота имеет непосредственное отношение.

Пензенские леса сплавлялись по рекам на верфи для строительства первых судов и флотилий Российской Империи.

Пензенцы принимали участие в освоении прибрежных вод Аляски и Дальнего Востока, ледовых пространств Арктики. Во время Русско-Японской войны служили на легендарном крейсере «Варяг». В годы Великой Отечественной войны более 15 тысяч пензенцев сражались в рядах Военно-Морского флота СССР. Во время холодной войны наши земляки защищали интересы нашей Родины на морских рубежах в разных частях света.

Уроженцы Пензенской области и сегодня выполняют служебно-боевые задачи в составе Военно-Морского флота России, защищая суверенитет, независимость, территориальную целостность и безопасность нашей Родины.

Выражаю глубокую признательность всем пензенцам – ветеранам флота, всем, кто сегодня несет боевое дежурство на кораблях, за отвагу, мужество и верность Отчизне.

Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов, воплощения в жизнь самых масштабных планов и смелых замыслов!