Поздравление губернатора Олега Мельниченко с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Уважаемые жители Пензенской области!

25 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов следствия. Они выполняют особую роль в обеспечении правопорядка, укреплении безопасности жителей региона, защите их прав и свобод.

В ходе проведения специальной военной операции работники Следственного комитета, МВД и ФСБ РФ решают важнейшие задачи, поставленные руководством страны. Такая работа требует особой стойкости, беспредельной самоотдачи, объективности и взвешенного подхода к фактам.

На территории Пензенской области в органах следствия трудятся настоящие профессионалы своего дела. Они берут на себя ответственность за то, чтобы справедливость восторжествовала, а истина была установлена. Раскрывая общественно опасные преступления, следователи, оперативные работники, эксперты-криминалисты проявляют принципиальность и объективность, мужество и стойкость.

Желаю всем ветеранам органов следствия крепкого здоровья, бодрости духа, поддержки близких, а действующим сотрудникам – дальнейших успехов в их нелегкой службе во благо Отечества!