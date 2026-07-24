Олег Мельниченко отметил ведущих специалистов торговой отрасли

Мероприятие, приуроченное к профессиональному празднику, прошло в круглом зале регионального правительства. Глава области подчеркнул ключевую роль торговли, отметив, что эта базовая отрасль обеспечивает значительный вклад в экономический рост и валовой региональный продукт. В ней задействовано более ста тысяч жителей региона, что составляет свыше 16% от общего числа занятых в экономике.

Олег Мельниченко лично поздравил и наградил специалистов, которые на протяжении многих лет демонстрировали выдающиеся результаты и добросовестность в торговой сфере. Он высоко оценил их ежедневный труд, подчеркнув его важность для экономической и социальной стабильности Пензенской области.

В числе удостоенных почестей оказались и представители Группы компаний «Дионис». В частности, за превосходные результаты и многолетний добросовестный труд отмечена кассир Елена Макарова. Она является частью ГК «Дионис» почти с момента ее основания, посвятив компании около 30 лет своей трудовой деятельности.

Елена Макарова поделилась своими воспоминаниями: «Я помню, как все начиналось – это было скромное торговое предприятие. На моих глазах компания росла, осваивая новые направления, и сегодня превратилась в один из крупнейших холдингов региона. От торговли одним видом товаров мы пришли к целой экосистеме направлений, и каждое из них напрямую влияет на экономику и развитие Пензенской области. Потрясающе наблюдать такие метаморфозы своими глазами».

Отмеченные наградами сотрудники выразили искреннюю признательность за столь высокую оценку их вклада. Руководитель ООО «Продопт» из Каменки, Марат Иртуганов, подчеркнул: «Это огромная честь – получить награду из рук губернатора. Олег Владимирович Мельниченко всегда проявляет глубокое уважение к трудящимся».

Также были вручены федеральные знаки отличия. Звание «Почетный работник торговли» и грамоты Министерства промышленности и торговли РФ получили: Ольга Крицкова, операционный директор ООО «Караван 24»; Наталья Сафронова, руководитель группы организационно-кадрового администрирования ООО Торговый Дом «Дионис»; Ольга Кузнецова, управляющая магазином ООО «Скидкино»; Ольга Обухова, управляющая магазином «Караван» ООО «Караван у дома»; Светлана Спирина, управляющая магазином ООО «Скидкино»; Людмила Челюканова, главный бухгалтер ООО «Элиткласс».

Благодарность губернатора была выражена Елене Макаровой, кассиру ТД «Дионис», и Ларисе Савиной, управляющей магазином «Спар». Благодарственные письма от губернатора также вручены Ирине Шмаровой и Ирине Ждановой.