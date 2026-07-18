Поздравление губернатора Олега Мельниченко с Днем создания органов государственного пожарного надзора

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Дорогие земляки!

Почти сто лет назад, в июле 1927 года было принято Положение «Об органах государственного пожарного надзора в РСФСР», которое положило начало развитию противопожарной службы в нашей стране. Сегодня этот профессиональный праздник отмечают тысячи человек, в том числе в Пензенской области.

От добросовестности и профессионализма сотрудников подразделений МЧС, отвечающих за профилактику нарушений в сфере пожарного надзора, во многом зависит безопасность стратегических объектов и жителей региона.

В этом году в Пензенской области проведено более 12 тысяч мероприятий по профилактике пожаров в жилом секторе, в том числе 415 мероприятий - с участием детей. Благодаря этой важной и нужной работе, в нашем регионе на 43% сократилось количество пожаров, на 30% снизилось число погибших и на 10% - пострадавших.

Благодарю сотрудников органов государственного пожарного надзора за ответственный подход к работе и весомый вклад в нашу общую безопасность. Особые слова признательности ветеранам отрасли. Ваш опыт и крепкие традиции стали залогом успеха для последующих поколений.

Желаю крепкого здоровья, успехов в работе, поддержки родных и близких людей!