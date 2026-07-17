Долг населения Пензенской области за электроэнергию превысил 476 миллионов рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Гарантирующий поставщик электроэнергии напоминает: с началом дачного сезона и периода отпусков неизменной остается обязанность каждого клиента своевременно вносить плату за электричество и передавать актуальные данные приборов учета.

Некоторые жители Пензенской области пренебрегают этими нормами, тем самым увеличивают размер своей задолженности. На сегодняшний день общая сумма долгов населения региона за электроэнергию превышает 476 млн. рублей.

Наличие задолженности – прямой путь к отключению электроэнергии. Для возобновления подачи ресурса необходимо погасить долг в полном объеме и оплатить компенсацию за отключение и подключение, которая может достигать 5 тыс. рублей.

Кроме того, неплательщику стоит быть готовым к иным негативным последствиям: начислению пеней, судебным расходам, аресту банковских счетов, отказу финансовых организаций в выдаче кредита и запрету на выезд за границу.

Всех перечисленных сложностей можно легко избежать — достаточно своевременно и в полном объеме оплачивать потребленную электроэнергию.

Проверить наличие задолженности и внести плату быстро и без комиссии можно на официальном сайте «ТНС энерго Пенза», в личном кабинете, мобильном приложении или в любом из Центров обслуживания клиентов.