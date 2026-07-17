Отделение СФР по Пензенской области помогло более 100 тысячам жителей с начала года

С начала 2026 года Отделением СФР по Пензенской области оказано более 250 тыс. государственных услуг. 95% из них были оказаны в электронном виде или беззаявительно. Социальный Фонд реализует задачи государственной важности, закреплённые в национальных проектах и президентских указах. В их числе поддержка семей с детьми, предоставление пенсионных выплат, оказание мер поддержки участникам специальной военной операции и их семьям, обеспечение людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации.

Чаще всего граждане обращались по следующим вопросам:

- назначение и выплата единого пособия – 79,0 тыс. обращений;

- установление и выплата пенсий – 65,8 тыс. обращений

- обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации – 21,0 тыс. обращений

- специальная налоговая выплата – 19,7 тыс. обращений;

- информирование о состоянии индивидуальных лицевых счетов граждан – 17,3 тыс. обращений;

Отделение СФР по Пензенской области обеспечивает доступность консультаций любым удобным для граждан способом:

- через онлайн приёмную на сайте Социального фонда;

- по телефону единого контакт центра: 8 800 100 0001 (звонок бесплатный);

- на официальных страницах Отделения СФР по Пензенской области в социальных сетях: ok.ru/sfr.penza и vk.com/sfr.penza;

- через портал госуслуг.

Посетить клиентскую службу Отделения СФР по Пензенской области можно как в порядке живой очереди, так и по предварительной записи. Для этого необходимо воспользоваться онлайн-сервисом: https://www.gosuslugi.ru/671331/1/form.

Клиентский офис на ул.Коммунистической, д. 34 оборудован зоной цифрового обслуживания. Для удобства и быстроты обслуживания 12 привычных окон для приема граждан переоборудовали в места самообслуживания. Кроме того все клиентские службы оснащенные гостевыми компьютерами с подключением к интернету.

Адреса клиентских служб Отделения СФР по Пензенской области: https://sfr.gov.ru/branches/penza/