Вадим Супиков сообщил пензенцам о федеральных поправках в поддержку участников и ветеранов СВО

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Парламентарий напомнил, что в ходе пленарного заседания Госдумы, состоявшегося на прошлой неделе, рассмотрен и принят ряд социально значимых законов. Во втором и третьем чтениях одобрены изменения в Федеральный Закон «Об актах гражданского состояния», в соответствии с утверждёнными решениями Министерство обороны РФ и Росгвардия наделяются правом получения сведений о госрегистрации актов гражданского состояния не только на бумажном носителе, но и в электронном виде. «Изменения позволят упростить и ускорить процесс оформления документов, необходимых для получения льгот, – пояснил председатель регионального парламента Вадим Супиков. – Также усовершенствовано законодательство в части регламентации защиты прав близких родственников участников специальной военной операции относительно обеспечения жильём и преимущества при поступлении в кадетские корпуса и военные училища – суворовские и нахимовские – для детей погибших бойцов добровольческих формирований. Кроме того, для добровольцев предусматриваются дополнительные дни отдыха». Вадим Супиков также напомнил, что председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на пленарном заседании подчёркивал, что вопросы поддержки участников СВО и их родных, по-прежнему, остаются важнейшим приоритетом для законодателей. Ещё одно нововведение, утверждённое решением Государственной Думы, предусматривает для ветеранов СВО, в том числе, и добровольцев, упрощение процедуры перехода с ежемесячной денежной выплаты на натуральные льготы. Уточняется ряд правовых положений для получения льготными категориями граждан, из числа участников СВО и членов их семей, комплекса социальных услуг.