В центре Пензы появится новый арт-объект

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Арт-объект под названием «Мысли и афоризмы В.О. Ключевского» представляет собой монументальное кресло высотой 189 сантиметров. В его дизайне сочетаются элементы интеллектуального постмодернизма, классицизма, ампира и модерна.

Автором композиции стал известный пензенский скульптор и заслуженный художник России Юрий Ткаченко.

Ключевой особенностью скульптуры являются 12 наиболее значимых афоризмов историка, которые будут размещены на спинке кресла. Шесть из них будут обращены внутрь, для человека, который займёт кресло, а шесть — наружу, для прохожих. Такое распределение символизирует одну цитату на каждый месяц года.

Установка нового арт-объекта является частью программы по повышению туристической привлекательности Пензы и улучшению городской среды.