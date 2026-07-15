В Пензе при поддержке Вадима Супикова обновлён проезд к кадетскому корпусу МЧС

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Работы были организованы после обращения местных жителей в Региональную общественную приёмную партии «Единая Россия». В рамках депутатской деятельности помощь в решении вопроса оказал спикер парламента Пензенской области Вадим Супиков, направив соответствующий депутатский запрос с акцентом на социальную значимость объекта главе города Пензы Олегу Денисову. В результате принятых мер твёрдое покрытие дороги по направлению к образовательному учреждению приведено в порядок.