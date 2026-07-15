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НовостиОбщество15 июля 2026 7:19

В Пензе при поддержке Вадима Супикова обновлён проезд к кадетскому корпусу МЧС

Благодаря содействию председателя Законодательного Собрания Пензенской области на улице Антонова в областном центре завершён ремонт дороги, ведущей к зданию
Источник:kp.ru

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Работы были организованы после обращения местных жителей в Региональную общественную приёмную партии «Единая Россия». В рамках депутатской деятельности помощь в решении вопроса оказал спикер парламента Пензенской области Вадим Супиков, направив соответствующий депутатский запрос с акцентом на социальную значимость объекта главе города Пензы Олегу Денисову. В результате принятых мер твёрдое покрытие дороги по направлению к образовательному учреждению приведено в порядок.