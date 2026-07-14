Как избежать проблем с сердцем в жару и чем поможет пензенская артезианская вода

Летняя жара, которую так многие ждут, таит в себе серьезные риски для нашего организма, особенно для сердечно-сосудистой системы. Под ударом оказываются не только люди с хроническими заболеваниями, но и совершенно здоровые. Главный враг в этот период — обезвоживание, которое может привести к тяжелым последствиям.

Обезвоживание - невидимая угроза Когда температура воздуха поднимается, тело начинает активно терять жидкость через потоотделение, пытаясь охладиться. Если эта жидкость не восполняется своевременно, кровь сгущается, нагрузка на сердце увеличивается, а сосуды испытывают стресс. Это может спровоцировать гипертонические кризы, приступы стенокардии, а в худшем случае – инфаркты и инсульты.

Особенно уязвимыми в жару становятся пожилые люди. Как объясняет пензенский врач-биохимик и нутрициолог Елена Дзюбак, с возрастом физиологически притупляется чувство жажды.

«В головном мозге есть участок - гипоталамус, реагирующий на сгущение крови и дающий сигнал: «Мне нужно попить!». С возрастом регуляторные нейроны гипоталамуса становятся менее чувствительными к изменению осмотического давления крови. Мозг просто не получает сигнал SOS вовремя», - предупреждает эксперт.

В этом и кроется главная опасность: пожилой человек может почувствовать жажду лишь тогда, когда обезвоживание уже достигло значительной степени. Поэтому для них критически важно регулярное предложение воды в течение дня, не дожидаясь, пока они сами попросят.

Идеальное решение для восполнения дефицита воды

Выбор правильной воды для питья в жару – это не вопрос вкуса, а важный аспект поддержания здоровья. Пензенская артезианская вода по многим параметрам идеально подходит для эффективной гидратации и поддержания здоровья сосудов. 1. Природная чистота и безопасность: она добывается из глубокой артезианской скважины. Это гарантирует ее естественную чистоту, отсутствие вредных примесей, хлора и других загрязнений, которые часто встречаются в водопроводной воде. Она проходит минимальную, но эффективную очистку, сохраняя все природные свойства. 2. Сбалансированный минеральный состав: В отличие от дистиллированной или чрезмерно очищенной воды, содержит природные минералы и микроэлементы, такие как кальций, магний, калий, бикарбонаты. Эти электролиты критически важны для поддержания водно-солевого баланса организма, нормальной работы сердца, нервной системы и мышц. При обильном потоотделении мы теряем не только воду, но и эти жизненно важные элементы, и пензенский источник помогает их восполнить. 3. Оптимальный уровень pH: естественный pH воды «Ключ Здоровья» близок к нейтральному, что благоприятно для нашего организма и не нарушает кислотно-щелочной баланс.