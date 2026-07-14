Дистанционные сервисы «ТНС энерго Пенза» доступны каждому

Фото: Пресс-служба компании.

Гарантирующий поставщик электроэнергии стремится сделать свои цифровые сервисы максимально понятными и доступными для всех категорий граждан, независимо от возраста и физических возможностей.

С этой целью специалисты «ТНС энерго Пенза» провели обучающие мероприятия для пожилых людей и маломобильных граждан в Пензенском городском комплексном центре срочной социальной помощи населению и в Октябрьском отделении Пензенской областной организации «Всероссийского общества инвалидов». Освоение цифровых сервисов для данных потребителей – это возможность самостоятельно взаимодействовать с энергосбытовой компанией без посещения офисов.

В ходе встреч слушатели узнают:

- о полезных функциях электронных сервисов;

- как зарегистрироваться и пользоваться личным кабинетом и мобильным приложением «ТНС энерго»;

- как подключить электронную квитанцию.

Также энергетики рассказывают о способах дистанционной передачи показаний приборов учёта и оплаты электроэнергии, подробно отвечают на вопросы участников.

Полученные знания и навыки позволят пожилым и маломобильным гражданам без очередей и затрат воспользоваться всеми услугами гарантирующего поставщика.

Обучение цифровой грамотности людей старшего поколения проводится ежеквартально. Это одно из постоянных направлений деятельности «ТНС энерго Пенза» с целью обеспечения максимально простого и понятного взаимодействия с компанией для каждого клиента.