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НовостиОбщество13 июля 2026 14:43

В Пензенской области на конкурсе выявили сильнейших сотрудников следственных подразделений

В соревнованиях приняли участие сотрудники органов внутренних дел районного и областного звена
Источник:kp.ru

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Участники прошли комплексную проверку: сдали нормативы по физподготовке и стрельбе, продемонстрировали знания законодательства и профессиональные навыки.

Конкурсанты отвечали на сложные правовые вопросы, демонстрировали мастерство в боевых приемах, меткость в стрельбе из табельного оружия и отличную физическую форму при сдаче нормативов, отмечает пресс-служба регионального УМВД.

По завершении соревнований комиссия объявила имена добившихся лучших результатов. За проявленную выдержку и мастерство победители и призеры удостоены памятных подарков.