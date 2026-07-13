В Пензенской области на конкурсе выявили сильнейших сотрудников следственных подразделений

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Участники прошли комплексную проверку: сдали нормативы по физподготовке и стрельбе, продемонстрировали знания законодательства и профессиональные навыки.

Конкурсанты отвечали на сложные правовые вопросы, демонстрировали мастерство в боевых приемах, меткость в стрельбе из табельного оружия и отличную физическую форму при сдаче нормативов, отмечает пресс-служба регионального УМВД.

По завершении соревнований комиссия объявила имена добившихся лучших результатов. За проявленную выдержку и мастерство победители и призеры удостоены памятных подарков.