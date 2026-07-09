Вадим Супиков провел встречи с жителями многоквартирных домов на улицах Суворова и Бакунина

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

В выездном совещании спикера регионального парламента приняли участие первый замминистра ЖКХ и ГЗН Пензенской области Андрей Кузнецов, глава администрации Железнодорожного района Андрей Шулькин, начальник городского Управления ЖКХ Владимир Сорокопудов, руководители подрядных и управляющих организаций. На приёме граждан 18 июня этого года спикеру регионального парламента Вадиму Супикову поступило обращение жителей дома № 121 на улице Суворова, заявители утверждали, что с декабря 2025 года подвал был заполнен канализационными водами, а в квартирах стоял нестерпимый запах. Многократные обращения в управляющую компанию результата не приносили. По инициативе председателя Законодательного Собрания сотрудники Горводоканала неоднократно выезжали на место, откачивали содержимое колодцев и проводили работы по прочистке коммуникаций. Вадим Супиков в ходе посещения объекта осмотрел приведённые в порядок колодцы, входящие в систему водоотведения данного жилого дома. Горожане поблагодарили парламентария за содействие в решении сложного и очень важного для них вопроса. «В течении долгого времени жители сталкивались с серьёзной проблемой, в настоящее время она устранена, но требуется санобработка подвальных помещений, – прокомментировал председатель Заксобрания. – Просьба к коммунальным службам и управляющей организации держать ситуацию под контролем». Также 18 июня одна из заявительниц просила помочь с ремонтом повреждённых в зимний период козырьков подъездов многоквартирного дома № 132А на улице Бакунина, установить снегозадержатели на крыше здания. Благодаря поддержке Вадима Супикова работы по восстановлению навесов выполнены в полном объёме. Установку элементов по задержанию снега планируется осуществить до конца текущего года. Во время посещения внутриквартальной территории даны пояснения о проведенном асфальтировании проездов, участков у многоквартирных домов и расположенного рядом детского сада, в рамках реализуемой по инициативе губернатора Пензенской области Олега Мельниченко программы «Мой двор». Также отмечено обустройство системы уличного водоотведения. В ходе общения с жителями Вадим Супиков уточнил их мнения о качестве ремонта. Пензенцы озвучили положительные отзывы, выразили признательность за выполненные работы.